Tunceli'de 29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tunceli'de 29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

31.12.2020 19:57 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:01
Tunceli'de 29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

TUNCELİ Valiliği'nce, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle kent genelindeki 29 bölgenin 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

TUNCELİ Valiliği'nce, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle kent genelindeki 29 bölgenin 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

Tunceli Valiliği, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli merkez ile Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 29 kırsal bölgenin 01-16 Ocak tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada, ilan edilen bölgelerin, Tunceli merkeze bağlı Bali Deresi, Kutu Deresi, Baylık köyü bölgesi, Çığırlı Yaylası bölgesi, Karameşe bölgesi, Tapan Tepe bölgesi, Kurutlu Mahallesi bölgesi, Vezgür Tepe bölgesi, Yakacık Mahallesi bölgesi, Hozat ilçesine bağlı Ali Boğazı bölgesi, Kıran Deresi bölgesi, Beyazdağ bölgesi, Ovacık ilçesine bağlı Eroğlu Mahallesi bölgesi, Balkalayar bölgesi, Ali Geçidi Sırtı bölgesi, Gayrettepe, Gölan Yaylası, Mahmutkömü tepe bölgesi, Aslıca köyü bölgesi, Sincikdağı Tepe bölgesi, Doğanca Mahallesi Aktaş Deresi bölgesi, Kınıkan Tepe bölgesi, Eğerci Mahallesi bölgesi, Karadere bölgesi, Maden Deresi bölgesi, Nazımiye Hanköy Mahallesi bölgesi, Dokuzkayalar bölgesi, Tavuklu Mahallesi-Doğantaş köyü bölgesi ve Pülümür ilçesine bağlı Kızılmescit ve Altınhüseyin Köyü bölgeleri olduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Öznur Çalık Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Demet Akalın Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Can Bartu Okan Buruk Güven Yalçın Arda Kardeşler Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Türk Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunceli'de 29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 20:06:03. #1.14#
title