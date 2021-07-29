Tunceli'de 278 kök kenevir ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunceli'de 278 kök kenevir ele geçirildi

Tunceli'de 278 kök kenevir ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 278 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Tunceli'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 278 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca yasa dışı kenevir ekimine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Pülümür ilçemize bağlı bir köyde tespit edilen araziye ekili 278 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak adli işlem başlatılmıştır" denildi.

Kenevir eken şahısla ilgili arama kararı çıkarıldığı öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adana'da ormanlık alanda kimliği belirsiz bir kadının cansız bedeni bulundu
Adana'da ormanlık alanda kimliği belirsiz bir kadının cansız bedeni bulundu
Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine 'Canını sıkanları öldürttüm' demiş
Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine "Canını sıkanları öldürttüm" demiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Seda Sayan Prens William Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Eda Erdem Arda Turan Mesut Özil Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunceli'de 278 kök kenevir ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 20:05:28. #1.15#

title