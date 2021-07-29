Tunceli'de 278 kök kenevir ele geçirildi

Tunceli'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 278 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Tunceli'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 278 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca yasa dışı kenevir ekimine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Pülümür ilçemize bağlı bir köyde tespit edilen araziye ekili 278 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak adli işlem başlatılmıştır" denildi.

Kenevir eken şahısla ilgili arama kararı çıkarıldığı öğrenildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı