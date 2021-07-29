Tunceli'de 278 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, jandarma ekiplerince bir köyde 278 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, jandarma ekiplerince bir köyde 278 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte yasa dışı kenevir ekimine yönelik çalışma başlattı.
Pülümür ilçesindeki bir köyde arama yapan ekipler, araziye ekili halde 278 kök kenevir bitkisi buldu.
Kenevirleri ektiği değerlendirilen kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren