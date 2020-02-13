Tunceli'de 250 köy yolu kardan kapandı

13.02.2020 18:29 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:29

TUNCELİ'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 250 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli genelinde aralıksız süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, 250 köy yolu kar yağışı nedeniyle kapandı. Kardan kapanan köy yollarının ulaşıma sağlanması İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Öte yandan Tunceli-Erzincan karayolundaki Cankurtaran mevkisinde dün gece saatlerinde etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Yolda kalan araçlar karayolları ekiplerinin çalışması sonucu gece geç saatlerde kurtarıldı.

Kaynak: DHA