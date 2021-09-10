TUNCELİ'DE 25 OKULDA GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

TUNCELİ genelinde onarım ve güçlendirme çalışması yapılan 25 okulda öğrenim gören öğrenciler, başka okullara nakledilerek ikili eğitime geçildi. İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, bu durum nedeniyle eğitimde hiçbir aksaklık yaşanmayacağını söyledi.

Tunceli'deki 60 okulun 25'inin deprem ve performans analiz sonuçlarının olumsuz çıkmasından dolayı, okullarda güçlendirme çalışmaları başladı. İl ve ilçelerde, çalışmaların başladığı okullardaki 2 bin 242 öğrenci, başka okullara sevk edilip ikili eğitime geçildi. Öğrenci velileri güçlendirme çalışmalarının okulların açıldığı zamana denk gelmesine tepki gösterdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, bu durumdan dolayı eğitimde hiçbir aksaklık yaşanmayacağını belirtti. Deprem analizlerini yapacak olan firma yetkililerinin çeşitli sebeplerden dolayı kente gelmediğini belirten Ekmekci, "2021 yılının afet yılı ilan edilmesiyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde tüm Türkiye'de analiz çalışmaları başlamıştır. Bizim de ilimizde 60 tane kurum ve eklentilerinde bu deprem analizleri 9 aylık süreç içerisinde numuneler alınmış ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'mıza ve İl Müdürlüğü'müze iletilmiştir. Buradan gelen sonuçlar bakanlığımıza gönderilmiştir, bakanlığımızdan 25'inin güçlendirme onayı gelmiştir. Sayın Valimizin talimatıyla açık ihaleleri yapılmıştır. Bu beklenen ihale süreleri tamamlanmıştır, firmalar şu anda okullarımızda güçlendirme çalışmalarına devam etmektedir? dedi.

Güçlendirme çalışmalarının 2 ay süreceğini belirten Ekmekci, '25 kurum içerisinde eğitim ve öğretim kesinlikle yoktur. Tüm tedbirler ilçelerde kaymakamlığımızca, il merkezinde de Sayın Vali'mizce organize edilmektedir. Bu süreç yaklaşık en fazla 60 gün olarak ihale şartnamesine konulmuştur. Bu 2 aylık sürecin sonucunda çocuklarımız, sağlıklı ve güvenli bir şekilde güçlendirilmiş okullarına tekrar geri döneceklerdir. Güçlendirme çalışmalarını yapmamızın en önemli nedeni çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve personelimizin can güvenliğidir. Can güvenliği bütün durumların önündedir. Eğitimde de herhangi bir aksama olmamıştır. Sadece birçok okulda ikili eğitime geçilmiştir' diye konuştu.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ise, 1,5 yıldır okullarda eğitim görülmediğini ve güçlendirme çalışmalarının da o dönem yapılması gerektiğini dile getirerek, tepki gösterdi.

Çalışmalardan dolayı çocuğunun başka bir okula gittiğini belirten Senem Yerlikaya ise, 'Çocuğum 6 yaşında ve okula yeni başladı. Kendi okulunda tadilat yapıldığı için buradaki okula geçici olarak getirdik. İnşaatın sanırım 40 gün ya da 2 aylık bir süresi var, yetkililer bunu söyledi bize' ifadelerini kullandı.

8'inci sınıf öğrencisi Irmak Çılgın, güçlendirme çalışmalarının okulların açılmasıyla başlamasından üzüntü duyduğunu ifade etti.