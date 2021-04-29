Tunceli'de 24 saatte imha edilen sığınak 35 oldu
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Tunceli'de 24 saatte imha edilen sığınak 35 oldu

İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de 24 saatte imha edilen sığınak 35 oldu Tunceli'de devam eden Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında timler son 24 saat içerisinde imha edilen sığınak sayısı 35 oldu.

Tunceli'de 24 saatte imha edilen sığınak 35 oldu

TUNCELİ - Tunceli'de devam eden Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında timler son 24 saat içerisinde imha edilen sığınak sayısı 35 oldu.

Valilikten yapılan açıklamada son açıklamada: "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Hozat Kırsalında bugün 8 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde; 50 metre dağcı ipi, 1 adet sırt çantası, 1 adet uyku tulumu, 30 metre sera naylonu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Öte yandan valilik bugün yaptığı bir diğer açıklamada ise Ovacık kırsalında 27 sığınak ile 3 deponun bulunarak imha edildiğini, patlayıcı, EYP düzenekleriyle çok miktarda tıbbi ve yaşamsal malzemelerin ele geçirildiği bildirilmişti.

Yapılan iki açıklamaya göre 24 saat içinde toplamda 35 sığınak ile 3 depo imha edilmiş oldu.

Tunceli'de 24 saatte imha edilen sığınak 35 oldu
Tunceli'de 24 saatte imha edilen sığınak 35 oldu
Tunceli'de 24 saatte imha edilen sığınak 35 oldu
Tunceli'de 24 saatte imha edilen sığınak 35 oldu
Tunceli'de 24 saatte imha edilen sığınak 35 oldu
Tunceli'de 24 saatte imha edilen sığınak 35 oldu
Tunceli'de 24 saatte imha edilen sığınak 35 oldu
Tunceli'de 24 saatte imha edilen sığınak 35 oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

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