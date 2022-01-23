Tunceli'de 214 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Tunceli'de 214 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de 214 köy yolu ulaşıma kapandı Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle 214 köy yolu ulaşıma kapandı.

ÇEMİŞGEZEK, TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de 214 köy yolu ulaşıma kapandı

TUNCELİ - Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle 214 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle merkezde 45, Çemişgezek'te 13, Hozat'ta 22, Mazgirt'te 22, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 35, Pertek'te 14 ve Pülümür ilçesinde 42 olmak üzere toplam 214 köyün yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Tunceli'de 214 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de 214 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de 214 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Son Dakika Haberleri

Çemişgezek, Mazgirt, Tunceli, kar, 3. Sayfa, Haber

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