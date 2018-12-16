Tunceli'de 2019 Öğrenci, Çeşitli İllerdeki Üniversiteleri Tanıma Fırsatı Buldu

Tunceli'de ortaokul ve liselerde eğitim gören 2019 öğrenci, düzenlenen gezilerle çeşitli kentlerin kültürlerini ve üniversitelerini tanıma fırsatı buldu. İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Biz Anadolu'yuz' projesi ile Tunceli Valiliği'nin hayata geçirdiği 'Üniversitemizi Tanıyoruz' projesi kapsamında çeşitli kentlere yönelik düzenlenen gezilere 2019 öğrenci katıldı. Çoğu ilk kez uçağa binen öğrenciler, düzenlenen gezilerle farklı kentlerin kültürleri ile üniversitelerini tanıma fırsatı buldu. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, gezilerin öğrencilerin moral ve motivasyonunu arttırdığını belirterek, 2019 öğrencimiz, düzenlediğimiz gezi organizasyonlarıyla hem ülkemizin çeşitli illerini gezme, hem de üniversiteleri tanıma imkanı buldu. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı 'Biz Anadolu'yuz' projesi ve lise son sınıf öğrencilerimiz için düzenlediğimiz 'Üniversitelerimizi Tanıyoruz' projesi öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu yükselten geziler oldu. Düzenlenen organizasyonlarda bizlere her zaman destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza, hayırsever işadamı dostlarımıza, gezilen üniversitelerimizin kıymetli rektörlerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şükranlarımızı sunuyoruz dedi.

İstanbul'daki üniversiteleri gezen öğrencilerden Cansu Özdemir ise eğitim kurumları hakkında fikir sahibi olduğunu ifade ederek, Bu geziler sayesinde ileride eğitim göreceğimiz üniversiteleri tanıma imkanına kavuştuk. Üniversiteler hakkında fikir sahibi oluyoruz ve sınavlara daha fazla çalışıyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için Sayın Valimiz aynı zamanda Belediye Başkanımız Tuncay Sonel'e çok teşekkür ediyoruz diye konuştu.