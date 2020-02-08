Tunceli'de, 200 köy yolu kardan kapandı

08.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:20

TUNCELİ'de bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 200 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli genelinde 1 haftadır süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oldu. Merkez ve ilçelere bağlı 200 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kaynak: DHA

İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Öte yandan kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Tunceli- Erzincan Karayolu'nun Pülümür Cankurtaran Tepesi'nde fırtına, tipi ve yoğun buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar yaşandığı, zincirsiz araç geçişine izin verilmediği öğrenildi.