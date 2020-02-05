Tunceli'de 200 köy yolu kardan kapandı
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Tunceli'de 200 köy yolu kardan kapandı

Tunceli'de 200 köy yolu kardan kapandıTUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 200 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

05.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:04
Tunceli'de 200 köy yolu kardan kapandı

'de 200 köy yolu kardan kapandı

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 200 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kentte 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 200 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için kent merkezi ile 7 ilçede karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolunda da ulaşımın aksamaması amacıyla ekipler önlemler aldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Tunceli'de 200 köy yolu kardan kapandı
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