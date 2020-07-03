Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi Tunceli'de jandarma özel harekat timlerinin hava destekliği düzenliği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ - Tunceli'de jandarma özel harekat timlerinin hava destekliği düzenliği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği ile 1 adet kalaşnikof tüfek ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

Öte yandan açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü de kaydedildi.

Kaynak: İHA