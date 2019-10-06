Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

06.10.2019 19:50

Tunceli kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise kentin kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldığı belirtilerek, "Hava destekli operasyonda tespit edilen 2 terörist, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerimizce silahlarıyla etkisiz hale getirilmişlerdir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği aktarılarak, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA