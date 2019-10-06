Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

06.10.2019 17:50

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekipleri tarafından Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

ANKARA, -

Kaynak: DHA