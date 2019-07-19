Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA