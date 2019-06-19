Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bingöl'de toplamak için 20 kilometre yol yürünmesi gereken Kınkor mantarının kilosu 70 TL'ye satılıyor
Son Dakika Haberleri
15:34 ALTİD Başkanı Sili: "Turistlerin yakın ülkeleri tercih etmeleri ya da kendi ülkelerinde daha fazla...
15:29 Emirates İstanbul ve İzmir'e kabin görevlisi alımına geliyor, kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz...