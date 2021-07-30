Tunceli'de 2 kişi, 36 kök kenevir bitkisi ve bir miktar esrar ile yakalandı
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Tunceli'de 2 kişi, 36 kök kenevir bitkisi ve bir miktar esrar ile yakalandı

Tunceli'de 2 kişi, 36 kök kenevir bitkisi ve bir miktar esrar ile yakalandı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Pertek ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 zanlı, 36 kök kenevir bitkisi, 2 tüfek ve bir miktar esrar ile yakalandı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 zanlı, 36 kök kenevir bitkisi, 2 tüfek ve bir miktar esrar ile yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pertek ilçesinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler bu adreslerde yaptıkları aramalarda, 36 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tüfek ve 575,47 gram esrar ele geçirdi.

Olaylara ilişkin yakalanan 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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Tunceli'de 2 kişi, 36 kök kenevir bitkisi ve bir miktar esrar ile yakalandı - Haberler
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