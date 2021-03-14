Tunceli'de ev yangını
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Tunceli'de ev yangını

14.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:50

- Tunceli'de ev yangını Tunceli'de bir köyde meydana gelen yangında 2 katlı kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.

- Tunceli'de ev yangını

TUNCELİ - Tunceli'de bir köyde meydana gelen yangında 2 katlı kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çemişgezek ilçesine bağlı Akçapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baki Ersoy'a ait 2 katlı kerpiç evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden Ersoy, eşiyle birlikte dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye yangını daha fazla büyümende kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Tunceli'de ev yangını
Tunceli'de ev yangını
Tunceli'de ev yangını
Tunceli'de ev yangını
Tunceli'de ev yangını
Tunceli'de ev yangını
Tunceli'de ev yangını
Tunceli'de ev yangını
Tunceli'de ev yangını
Tunceli'de ev yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEZAİ AKIN

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