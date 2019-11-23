Tunceli'de, 2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonu başlatıldı
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Tunceli'de, 2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat unsurlarınca, Tunceli'de, 2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" Operasyonu başlatıldı.

23.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:51
Tunceli'de, 2 bin 250 personelle

İçişleri Bakanlığı Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat unsurlarınca, 'de, 2 bin 250 personelle "Kıran-7 " Operasyonu başlatıldı.


Tunceli ilinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca "Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonu düzenlendi.


Bahse konu operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığında görevli Jandarma Komando, JÖH ve PÖH timlerinden oluşan 2 bin 250 personel ve 150 operasyonel tim görev almaktadır.


Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonları, kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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