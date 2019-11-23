23.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:15

Tunceli'de, 2 bin 250 personel ile "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" başlatıldı

TUNCELİ - İçişleri Bakanlığı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat unsurlarınca, Tunceli'de, 2 bin 250 personel ile "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" başlatıldı.

Tunceli ilinde, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca "KIRAN-7 MUNZUR VADİSİ" Operasyonu başlatılmıştır.

Bahse konu operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, JÖH ve PÖH timlerinden oluşan (2 bin 250) personel [operasyonel tim] görev almaktadır.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen KIRAN Operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

Kaynak: İHA