Tunceli'de 182 gündür haber alınamayan genci arama çalışmaları sürüyor
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Tunceli'de 182 gündür haber alınamayan genci arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de, ocak ayında ailesinin hakkında kayıp ihbarında bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına devam edildi.

Tunceli'de 182 gündür haber alınamayan genci arama çalışmaları sürüyor
04.07.2020 17:13 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:48

Tunceli'de, ocak ayında ailesinin hakkında kayıp ihbarında bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına devam edildi.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları, Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürüldü.

Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekibi katıldı.

Dalgıç polisler, su seviyesinin maksimum koda ulaştığı baraj gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü ayakları çevresinde dalış yaptı.

AFAD ekiplerinin de botlarla göl yüzeyi ve kıyılarda sürdürdüğü arama çalışmalarında Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Arama çalışmalarını Gülistan Doku'nun ağabeyi Ramazan Doku da gün boyu takip etti.

Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinden 182 gündür haber alamadıklarını söyledi.

Valilikçe baraj gölünde dalışların pazartesi gününden itibaren sonlandırılması, çalışmalara botla su yüzeyinde ve kıyılarda devam edilmesi yönünde karar alındığını belirten Doku, "(Pazartesi günü itibarıyla su altı aramaları bitirilerek sadece su üstünde tekneyle arama yaparız) denildi. Biz de bunu kabul etmedik. Deniz Kuvvetlerinden su altı görüntüleme cihazları getirilip çok geniş bir alanda kızımızın aranmasını istiyoruz." dedi.

Kız kardeşinin akıbetini öğrenmek istediklerini ifade eden Doku, "6 ay oldu ve kız kardeşimizle ilgili hiçbir ipucu yok. Bu kız uçmadı ya, nerede o zaman? Bu suda değilse o zaman nerede?" diye konuştu.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait resmi evrak bulmuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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