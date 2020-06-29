Tunceli'de 177 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor
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Tunceli'de 177 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 5 Ocak'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'de 177 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor
29.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:22

Tunceli'de 5 Ocak'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları, Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürüldü.

Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra çeşitli kentlerden gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi ile dalgıç polisler katıldı.

SAK ekipleri ile dalgıç polisler, su seviyesinin maksimum koda yaklaştığı baraj gölünde arama yapılacak bölgeleri belirledi.

Ardından baraj gölünde yer yer 20 metreyi aşan derinliğe dalarak dönüşümlü olarak dalışlar gerçekleştirdi.

AFAD ekiplerinin de botlarla göl yüzeyi ve kıyılarda sürdürdüğü arama çalışmalarında Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait resmi evrak bulmuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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