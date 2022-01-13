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Tunceli'de 163 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

Tunceli'de 163 köy yolu ulaşıma kapandıTUNCELİ Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kent genelinde 163 köy yolu ulaşıma kapandı.

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de 163 köy yolu ulaşıma kapandı

TUNCELİ Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kent genelinde 163 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı.

Tunceli'de Pazartesi akşamından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 22, Çemişgezek'te 4, Hozat'ta 19, Mazgirt'te 16, Nazımiye'de 20, Ovacık'ta 34, Pertek'te 8 ve Pülümür'de 40 olmak üzere toplam 163 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı çok sayıda ekip kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde eğitim öğretime bir gün ara verilirken Hozat İlçesi'nde ise taşımalı eğitimle okula gelen öğrenciler için eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapalı tutulurken, vatandaşlardan alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Öte yandan Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler de Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'de 163 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de 163 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de 163 köy yolu ulaşıma kapandı

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İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Son Dakika Haberleri

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