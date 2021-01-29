Tunceli'de 160 köy yolu, kardan kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Tunceli'de 160 köy yolu, kardan kapandı

29.01.2021 13:24 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:30
Tunceli'de 160 köy yolu, kardan kapandı

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 160 köy yolu, ulaşıma kapandı.

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 160 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. 

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Çemişgezek ilçesinde 4, Hozat ilçesinde 18, Mazgirt ilçesinde 21, Nazimiye ilçesinde 21, Ovacık ilçesinde 34, Pertek ilçesinde 12, Pülümür ilçesinde 40 ve merkezde 10 olmak üzere toplam 160 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. 

Öte yandan Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri de Tunceli- Erzincan yolunun Cankurtaran mevkisi ile Hozat ilçesine bağlı Demirkapı mevkisinde çalışmalarını sürdürüyor. 

Tunceli'de 160 köy yolu, kardan kapandı
Tunceli'de 160 köy yolu, kardan kapandı
Tunceli'de 160 köy yolu, kardan kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Jason Statham Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Okan Buruk Serdar Aziz Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Silah Aralık Antalya Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunceli'de 160 köy yolu, kardan kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 13:34:40. #1.15#
title