Tunceli'de 157 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor - Haberler
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Tunceli'de 157 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

Tunceli'de 157 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor Tunceli'de kar yağışının ardından kapanan 157 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Tunceli'de 157 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de kar yağışının ardından kapanan 157 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Tunceli'de geçen hafta başlayan ve hafta başına kadar yoğunluğunu sürdüren kar yağışı nedeniyle kent genelinde yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Kar yağışının durmasıyla çalışmalarına hız veren İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler, kapanan yolların büyük bölümünü yeniden ulaşıma açtı. Kapalı bulunan 157 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı bulunan Tunceli-Çiçekli-Hozat İlçe yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açılırken, Tunceli-Erzincan karayolunda da ulaşıma kontrollü şekilde izin verilmeye başlandı.

Tunceli'de 157 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 157 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 157 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Son Dakika Haberleri

Tunceli, kar, Güncel, Haber

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