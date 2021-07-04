Tunceli'de 150 dönümlük ekili alan küle döndü
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Tunceli'de 150 dönümlük ekili alan küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de 150 dönümlük ekili alan küle döndü Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 150 dönümlük ekili alan küle döndü.

Tunceli'de 150 dönümlük ekili alan küle döndü

TUNCELİ - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 150 dönümlük ekili alan küle döndü.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Kayacı Köyü'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangını gören vatandaşlar hemen müdahalede bulundu. Köylülerin traktörlerle müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın kısa süre sonra söndürüldü. Yangın nedeni ile yaklaşık 150 dönümlük ekili alan küle döndü.

Öte yandan Tunceli Valiliği, hava sıcaklıklarının artmasıyla yangın çıkma ihtimaline karşı vatandaşları duyarlı davranmaya çağırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tunceli'de 150 dönümlük ekili alan küle döndü
Tunceli'de 150 dönümlük ekili alan küle döndü
Tunceli'de 150 dönümlük ekili alan küle döndü
Tunceli'de 150 dönümlük ekili alan küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

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