Tunceli'de 15 Temmuz etkinliği
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Tunceli'de 15 Temmuz etkinliği

Tunceli'de 15 Temmuz etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeni ile şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu.

Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeni ile şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu.

Paşalar Camii'nde düzenlenen etkinliğe Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Paşalar Camii'nde aziz şehitler anısına okunan mevlidin ardından dua edildi.

Vali Özkan ve beraberindekiler, şehitlik ziyaretinde bulunarak kabirlere karanfil bırakıp dua etti. - TUNCELİ

Tunceli'de 15 Temmuz etkinliği
Tunceli'de 15 Temmuz etkinliği
Tunceli'de 15 Temmuz etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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