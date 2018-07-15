Tunceli'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"Nde Binlerce Kişi Yürüdü

Tunceli'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde binlerce kişinin katımıyla yürüyüş düzenlendi.

Tunceli'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle bir dizi program gerçekleştirildi. Şehitlik ziyareti, mevlit okutulmasıyla başlayan program binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle devam etti. Atatürk Mahallesi'nde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası önünden başlayan yürüyüşe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Özgür Demir, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, kurum müdürleri, şehit yakınları ile binlerce vatandaş katıldı.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan ve sık sık "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan katılımcılar 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar yürüdü. Parkta, 15 Temmuz şehitleri anısına 250 gül fidanı dikilmesi ve açılan serginin gezilmesiyle devam eden program, saygı duruşu, İstiklal Marşı Şehitler için Kur'an-ı Kerim ve duaların da okunduğu programda 15 Temmuz gazileri Erol Sönmez ve Habip Korkmaz konuşma yaptı.

15 Temmuz gazisi Habip Korkmaz, "15 Temmuz günü hiç kimse korkmadı. Allah korkuyu bu milletin kalbinden çekip aldı. Biz bunun canlı şahidi olduk" dedi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 15 Temmuz darbe girişimini lanetleyerek başladığı konuşmasında, "İki yıl öncesine gittiğimizde hakikaten hain FETÖ'nün darbe girişimiyle, kalkışmasıyla bizim milletimizin birlik ve beraberliği pekişti. İki yıl önce ilk saatlerde sayın cumhurbaşkanımız, liderimiz, bu ülkenin baş komutanı onun etrafında ve Türkiye'nin dört bir yanında, şehitler köprüsünde aramızda bulunan gazilerimizin de anlattığı gibi Türkiye'nin dört bir yanında milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu hainlere, alçaklara gereken cevap verilmiştir. Hakikaten bu aziz milletimiz çocuğundan yaşlısına kadar herkes bir oldu, iri oldu birlik ve beraberlik içinde bu hainlere gereken dersi verdi" diye konuştu.

15 Temmuz gazilerine plaketlerin verildiği program sonrası demokrasi nöbeti tutulmaya başlandı. - TUNCELİ