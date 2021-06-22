Tunceli'de 15 dönüm ekili alan yandı
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Tunceli'de 15 dönüm ekili alan yandı

Tunceli'de 15 dönüm ekili alan yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de bir köyde 15 dönüm alanda ekili bulunan arpa çıkan yangın sonucu küle döndü.

Tunceli'de bir köyde 15 dönüm alanda ekili bulunan arpa çıkan yangın sonucu küle döndü.

Yangın, Çemişgezek ilçesine bağlı Akçapınar Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köyde 15 dönüm arpa ekili alan henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangını fark eden köy sakinleri traktörleriyle müdahale ederek diğer tarlalara sıçramasını engelledi. Köylüler ve olay yerine çağrılan itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Soğutma çalışması yapılan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Tunceli'de 15 dönüm ekili alan yandı
Tunceli'de 15 dönüm ekili alan yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çabaları takdir topladı! Gazeteciler hem haber yaptı, hem yangına müdahale etti
Çabaları takdir topladı! Gazeteciler hem haber yaptı, hem yangına müdahale etti
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