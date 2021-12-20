Tunceli'de 144 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Tunceli'de 144 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

- Tunceli'de 144 köy yolu ulaşıma kapandı Tunceli-Erzincan karayoluna görüş olmaması nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor Tunceli'de 2 günden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 144 köy yolu ulaşıma kapandı.

ERZİNCAN (İHA) - - Tunceli'de 144 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli- Erzincan karayoluna görüş olmaması nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor

TUNCELİ - Tunceli'de 2 günden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 144 köy yolu ulaşıma kapandı. Öte yandan tipi nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolunda araç geçişlerine izin verilmiyor.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 11, Çemişgezek'te 2, Hozat'ta 14, Mazgirt'te 18, Nazımiye'de 20, Ovacık'ta 34, Pertek'te 5 ve Pülümür'de de 40 olmak üzere toplam 144 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı çok sayıda ekip, kapalı köy yollarını açmak için gece- gündüz çalışma yürütüyor. Öte yandan Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor.

Ayrıca, yoğun kar yağışı nedeniyle Pülümür, Nazımiye ve Ovacık ilçelerinde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verilmişti.

Tunceli'de 144 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de 144 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de 144 köy yolu ulaşıma kapandı

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İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Son Dakika Haberleri

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