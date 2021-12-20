Tunceli'de 144 köy yolu, kardan kapandı (3)

TUNCELİ (DHA) - OVACIK'TA KAR TATİLİ UZATILDI

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 gün önce başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Ovacık'ta etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı. İlçe merkezinde 50 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 90 santimetreye kadar ulaştı.

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet