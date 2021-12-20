Tunceli'de 144 köy yolu, kardan kapandı (3) - Haberler
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Tunceli'de 144 köy yolu, kardan kapandı (3)

Tunceli'de 144 köy yolu, kardan kapandı (3)
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

OVACIK'TA KAR TATİLİ UZATILDITunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 gün önce başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

TUNCELİ (DHA) - OVACIK'TA KAR TATİLİ UZATILDI

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 gün önce başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Ovacık'ta  etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı. İlçe merkezinde 50 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 90 santimetreye kadar ulaştı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle, Ovacık İlçemizde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda 21 Aralık 2021 Salı günü 1 (bir) gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün, Ovacık ilçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır" denildi.

İlçede kar nedeniyle kapanan 34 köy yolunu ulaşıma açmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


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