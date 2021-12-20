ERZİNCAN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

ERZİNCAN (DHA) - Tunceli'de Karayolları Bölge Müdürlüğü 86'ncı Şube Şefliği ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, Tunceli- Erzincan yolunun 1900 rakımlı Cankurtaran mevkisi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı. Tunceli'den Erzincan'a gidecek sürücüler, Pülümür ilçesi girişinde, Erzincan'dan Tunceli'ye gelecekler de Muti Köprüsü mevkisinde bekletiliyor. Yollarda mahsur kalanların araçlarını ise Karayolları ekipleri çekti.