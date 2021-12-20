TUNCELİ'DE 144 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI - Haberler
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TUNCELİ'DE 144 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 144 köy yolu, ulaşıma kapandı.

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 144 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolları yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'de 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 11 köy yolu ile Çemişgezek'te 2, Hozat'ta 14, Mazgirt'te 18, Nazımiye'de 20, Ovacık'ta 34, Pertek'te 5 ve Pülümür ilçesinde 40 olmak üzere toplam 144 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, köy yollarının tekrar açılması için çok sayıda ekiple çalışma yürütüyor. Tunceli-Erzincan kara yolundaki Cankurtaran mevkisi ile Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki Karaoğlan mevkisinde de yoğun tipi nedeniyle trafikte aksama olmaması için Karayolları Bölge Müdürlüğü 86'ncı Şube Şefliği ekipleri, dün geceden bu yana çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan Pülümür ilçe merkezi ile Erzincan'a bağlı Muti Köprüsü arasındaki yol, TIR geçişine kapanırken, Kızılay ekipleri, yolculara yiyecek ve içecek ikram ediyor. AFAD ekipleri de ani gelişebilecek olumsuzluklara karşı bölgede hazır bekletiliyor.

TUNCELİ'DE 144 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

TUNCELİ'DE 144 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

TUNCELİ'DE 144 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

TUNCELİ'DE 144 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

TUNCELİ'DE 144 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

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