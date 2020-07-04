Tunceli'de 1230 kök kenevir ele geçirildi Tunceli'de merkez kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1230 kök kenevir ve 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

Tunceli'de merkez kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1230 kök kenevir ve 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince dün yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında 1230 kök kenevir bitkisi ve 300 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA