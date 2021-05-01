Tunceli'de 11 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen askerler anıldı
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Tunceli'de 11 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen askerler anıldı

Tunceli'de 11 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen askerler anıldı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, güvelik güçleri ve PKK'lı teröristler arasında 11 yıl önce çıkan çatışmada şehit düşen 5 asker için anma programı yapıldı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, güvelik güçleri ve PKK'lı teröristler arasında 11 yıl önce çıkan çatışmada şehit düşen 5 asker için anma programı yapıldı.

Nazımiye ilçesindeki Sarıyayla Karakolu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mehmet Ali Özkan, burada yaptığı konuşmada, al bayrağın gölgesinde vatan sathında hep beraber görev yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Beş askerin şehit edildiğini hatırlatan Özkan, "Bundan 11 yıl önce sizler gibi kahraman, sizler gibi yürekli, sizler gibi cesaretli vatan evlatları da burada görev yaptılar. Onlar hepimizin yürüdüğü yoldan şehadete eriştiler. Yolumuz bizlerin de sizlerin de imanıyla, inancıyla, şahadete yürümektir. Allah ömrümüzü hayırlı, vatana millete faydalı ve vatan erlerinin yolunda yürümeyi ve tamamlamayı nasip eylesin." dedi.

Anma programı, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından son buldu.

Törene, Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Halil Başer ve askeri personel katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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