Tunceli'de 10 dönüm ekili alan yanarak kül oldu
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Tunceli'de 10 dönüm ekili alan yanarak kül oldu

Tunceli'de 10 dönüm ekili alan yanarak kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de çıkan yangında arpa ekili 10 dönüm alan yanarak küle döndü.

Tunceli'de çıkan yangında arpa ekili 10 dönüm alan yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu ve Yukarıbudak köyleri arasında bulunan Sakızlık mevki'indeki tarım arazisinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden köy sakinleri, itfaiyeye haber verirken bir yandan da traktöre bağladıkları pulluklarla yangına müdahale etti. Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı.

Yangında saman yığınları ve arpa ekili 10 dönüm alan yanarak küle döndü. - TUNCELİ

Tunceli'de 10 dönüm ekili alan yanarak kül oldu
Tunceli'de 10 dönüm ekili alan yanarak kül oldu
Tunceli'de 10 dönüm ekili alan yanarak kül oldu
Tunceli'de 10 dönüm ekili alan yanarak kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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