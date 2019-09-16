Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

16.09.2019 09:24

Tunceli'de, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 1 terörist silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA