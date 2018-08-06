- Tunceli'de 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından Nazımiye kırsalındaki operasyonda da 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada," İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye kırsalında icra edilen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlanmış, 1 BTÖ mensubu terörist silahı 1 adet kalaşnikofla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir"denildi.

Bölgede jandarma timlerinin operasyonu devam ettirdiğinin de aktarıldığı açıklamada. terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Güvenlik güçleri bugün Ovacık kırsalında da 2'si turuncu listede aranan sözde sorumluların da olduğu 6 teröristi silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirmişti.