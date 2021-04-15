Tunceli'de 1 sığınak imha edildi çok sayıda malzeme ele geçirildi
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Tunceli'de 1 sığınak imha edildi çok sayıda malzeme ele geçirildi

Tunceli'de 1 sığınak imha edildi çok sayıda malzeme ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de devam eden Eren-7 operasyonunda bir sığınak imha edilirken çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tunceli'de devam eden Eren-7 operasyonunda bir sığınak imha edilirken çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Mazgirt Kırsalında 1 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınak içerisinde, 170 adet kalaşnikof fişeği, 3 adet pil bloğu, 2 adet sırt çantası, 1 adet akü, 84 adet büyük pil, 70 metre elektrik kablosu, 1 adet termal kamera şarjı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Öte yandan, operasyonların azim ve kararlılıkla sürdüğü aktarıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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