Tunceli'de 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
TUNCELİ merkez kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
25.08.2019 09:38
TUNCELİ merkez kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Tunceli merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında tespit edilen 1 PKK'lı terörist, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.
Kaynak: DHA