Tunceli'de, 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tünceli'nin Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten 'Şerzan' kod adlı Hasan Ataş'ın silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tünceli'nin Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten 'Şerzan' kod adlı Hasan Ataş'ın silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, Şerzan kod adlı Hasan Ataş silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Teröristle birlikte 1 adet kaleşnikof, 2 adet el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi. Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -

Kaynak: DHA