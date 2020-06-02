Tunceli'de, 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
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Tunceli'de, 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tünceli'nin Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten 'Şerzan' kod adlı Hasan Ataş'ın silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tunceli'de, 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
02.06.2020 23:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 23:47

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tünceli'nin Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten 'Şerzan' kod adlı Hasan Ataş'ın silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, Şerzan kod adlı Hasan Ataş silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Teröristle birlikte 1 adet kaleşnikof, 2 adet el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Kaynak: DHA

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