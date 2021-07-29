Tunceli'de 1 köy, karantinaya alındı
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Tunceli'de 1 köy, karantinaya alındı

Tunceli'de 1 köy, karantinaya alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİ'nin merkeze bağlı Geyiksuyu köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

TUNCELİ'nin merkeze bağlı Geyiksuyu köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Geyiksuyu köyünde koronavirüs vakalarının tespit edilmesi nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, karantinanın 14 gün süreceği belirtilerek, "Geyiksuyu köyünde, çok sayıda Covid 19 vakası görülmesi ve görülen vakaların temaslı sayısının fazla olması sebebiyle, 28 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Geyiksuyu köyü 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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