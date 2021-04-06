Tunceli'de 1 köy, karantinaya alındı
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak köyü, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine 14 gün karantinaya alındı.
koronavirüs vakaları görülmesi üzerine 14 gün karantinaya alındı.
- Tunceli
Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak köyü sakinlerinde koronavirüs tespit edilmesiyle 14 gün süreyle karantinaya alındı. Ovacık Kaymakamlığı'ndan karantinaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Güneykonak köyünde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle Kaymakamımız Emre Dündar başkanlığında toplanan İlce Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu kararla, 6 Nisan 2021 tarihinden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alınmıştır" denildi.
- Tunceli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM