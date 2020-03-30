Tunceli'de 1 köy karantina altına alındı Tunceli'de 1 köy karantina altına alındıTUNCELİ'nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde 2 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından köy karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Tunceli'de 1 köy karantina altına alındı

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde 2 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından köy karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

İstanbul'dan 1 hafta önce Mazgirt ilçesine bağlı 80 haneli Geçitveren köyüne dönen 6 kişilik aile fertlerinden 2'sine yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Geçitveren köyünde 2 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından köy karantinaya alındı. Karantinaya ilişkin valilik tarafından yazılı açıklama yapılarak kararın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alındığı belirtildi.

KÖYDE BİRÇOK KİŞİ İLE TEMAS ETMİŞLER

Geçitveren köyünde 2 kişide kronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra köye giden sağlık ekiplerince yapılan incelemede, İstanbul'dan Geçitveren köyüne gelen 6 kişilik aile bireylerinin köyde birçok kişiyle temas ettikleri belirlendi. Köyde sağlık görevleri bekletilirken, giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından zırhlı araçlarla kapatıldı.

Kaynak: DHA