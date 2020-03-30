Tunceli'de 1 köy karantina altına alındı TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde 2 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından köy karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde 2 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından köy karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

İstanbul'dan 1 hafta önce Mazgirt ilçesine bağlı 80 haneli Geçitveren köyüne dönen 6 kişilik aile fertlerinden 2'sine yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Geçitveren köyünde 2 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından köy karantinaya alındı. Karantinaya ilişkin valilik tarafından yazılı açıklama yapılarak kararın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alındığı belirtildi.

KÖYDE BİRÇOK KİŞİ İLE TEMAS ETMİŞLERGeçitveren köyünde 2 kişide kronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra köye giden sağlık ekiplerince yapılan incelemede, İstanbul'dan Geçitveren köyüne gelen 6 kişilik aile bireylerinin köyde birçok kişiyle temas ettikleri belirlendi. Köyde sağlık görevleri bekletilirken, giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından zırhlı araçlarla kapatıldı.

Kaynak: DHA