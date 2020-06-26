Tunceli'de 1'i gri listede 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Tunceli'de 1'i gri listede 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli düzenlenen operasyonda biri terör arananlar listesinde 500 bin TL ödüllü gri kategoride yer alan "Argeş" kod adlı Osman İşleyen olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de 1'i gri listede 3 terörist etkisiz hale getirildi
26.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:21

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli düzenlenen operasyonda biri terör arananlar listesinde 500 bin TL ödüllü gri kategoride yer alan "Argeş" kod adlı Osman İşleyen olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Özel Harekat Timleri, Ovacık kırsalında operasyona çıktı. Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlayan timler 1'ini etkisiz hale getirildi. Devam eden operasyonda hava desteğiyle 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin içişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde 500 bin TL ödüllü gri kategoride yer alan "Argeş" kod adlı Osman İşleyen olduğu ortaya çıktı.

Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.

(Halil İbrahim Varlı/İHA)

Kaynak: İHA

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