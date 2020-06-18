Tunceli dağlarındaki buzul gölleri güzel manzaralar oluşturuyor
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Tunceli dağlarındaki buzul gölleri güzel manzaralar oluşturuyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 3 bin rakımlı Kepır Yaylası'nda karların erimesiyle oluşan farklı noktalardaki buzul gölleri ve çevresi, görenleri hayran bırakıyor.

Tunceli dağlarındaki buzul gölleri güzel manzaralar oluşturuyor
18.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:03

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 3 bin rakımlı Kepır Yaylası'nda karların erimesiyle oluşan farklı noktalardaki buzul gölleri ve çevresi, görenleri hayran bırakıyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, her mevsim doğa tutkunlarının en gözde mekanları arasında yer alıyor.

Kültür, tarih ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan ilçede, dört mevsim karlı zirvelere sahip Munzur Dağları da yaz aylarında yaylaları, şelaleleri, yaban hayatı varlığı, endemik türleri ve buzul gölleriyle ayrı güzellikler sunuyor.

Hava sıcaklığının arttığı bugünlerde, karların bir bölümünün erimesiyle Munzur Dağları'nda yer alan Kepır Yaylası'ndaki iki farklı noktada buzul gölleri oluştu.

Etrafını çevreleyen yüksek dağlar arasında masmavi görünümleriyle cezbeden buzul göller, hem hafta içi hem de hafta sonu çevre il ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

İlçeye bağlı Gözeler köyüne yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kepır Yaylası'ndaki gölleri görmek isteyen ziyaretçiler, Munzur Dağları'nda yaklaşık 6 saat süren zorlu bir tırmanış gerçekleştiriyor.

Dik ve karlı patikalarda uzun süre yol alan ziyaretçiler, daha sonra yaylaya ulaşıp burada hem çevresi karla kaplı gölleri geziyor hem de yeşile bürünen doğada doyasıya vakit geçiriyor.

Doğaseverlerden Hasan Yumak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kepır Yaylası'nın doğasına hayran kaldığını söyledi.

Yaylada kış ve ilkbahar mevsiminin bir arada yaşandığını belirten Yumak, "Burayı çok beğendim. Karlar yeni erimeye başlamış ve ilkbahar yüzünü yeni gösteriyor. Burada iki farklı buzul göl bulunuyor. İkisi de birbirinden çok güzel. Herkesin gelip bu güzellikleri görmesini isterim." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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