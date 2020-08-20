Tunceli Dağ Sarımsağını Koruma ve Tarlada Yetiştirme Projesi onaylandı
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Tunceli Dağ Sarımsağını Koruma ve Tarlada Yetiştirme Projesi onaylandı

Tunceli Dağ Sarımsağını Koruma ve Tarlada Yetiştirme Projesi onaylandı -Tunceli sarımsağı artık tarla koşullarında üretilecek Tunceli Dağ Sarımsağı (Allium tuncelianum) Koruma ve Tarlada Yetiştirme Projesi onaylandı.

20.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:40

Tunceli Dağ Sarımsağını Koruma ve Tarlada Yetiştirme Projesi onaylandı

-Tunceli sarımsağı artık tarla koşullarında üretilecek

TUNCELİ - Tunceli Dağ Sarımsağı (Allium tuncelianum) Koruma ve Tarlada Yetiştirme Projesi onaylandı. Proje ile Tunceli Sarımsağının tarla koşullarında üretimi gerçekleştirilerek dar gelirli vatandaşlara istihdam olanağı sağlanacağı ve doğadan kontrolsüz olarak toplanmasının önüne geçileceği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, " Tunceli'ye ait endemik bir tür olan, yöre halkı tarafından Dağ Sarımsağı olarak bilinen, doğada kendiliğinden yetişen ve 2019 yılında Coğrafi İşaretli Ürünler listesine alınan Tunceli Sarımsağının (Allium tuncelianum) tarla koşullarında üretimi gerçekleştirilerek dar gelirli vatandaşlara alternatif istihdam olanağı sağlanacak. Tunceli Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı'na sunulan ve destek almaya hak kazanan "Dağ Sarımsağı Dar Gelirlinin İstihdam Kapısı Oluyor" projesi ile Ovacık İlçesi'nde hazine adına kayıtlı arazi üzerinde, Tunceli Sarımsağının üretim materyallerinin (tohum, dişcik, kıska) üretileceği bir Üretim Merkezi kurulacak" denildi.

Tunceli Sarımsağının tarla koşullarında üretimi gerçekleştirilerek dar gelirli vatandaşlara istihdam olanağı sağlanacağı belirtilen açıklamada, "Diğer taraftan ilin önemli bir değeri olan bu bitkinin doğadan kontrolsüz olarak toplanmasının önüne geçilecek. Üretim Merkezinde üretilecek olan üretim materyallerinin yüzde 65' i merkezin giderlerini ve çalışanların ücretlerini karşılamak amacıyla, bu ürünü kendi arazilerinde üretmek isteyen vatandaşlara satışa sunulacak. Geriye kalan yüzde 35' i ise proje iştirakçileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından belirlenecek toprak sahibi olup ekim yapamayan, yoksul, vakıflardan ayni ve nakdi sosyal yardım alan, geçimini doğadan sarımsak toplamak suretiyle sağlayan bireylerden kadınlara öncelik tanınarak bedelsiz dağıtılacak. Toplam bütçesi 1 milyon 114 bin 750 TL ve süresi 18 ay olan proje, TSO Kadın Girişimciler Kurulu ve Ovacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte yürütülecek" diye kaydedildi.

Tunceli Dağ Sarımsağını Koruma ve Tarlada Yetiştirme Projesi onaylandı

Kaynak: İHA

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