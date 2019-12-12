Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Atbaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Atbaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:24
Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Atbaş, AA'nın

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başsavcı Atbaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği ve "", "yaşam" ve "" kategorilerinde yer alan fotoğrafları tek tek inceledi.

Atbaş, kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün harekatının 104. yılı kapsamında Trabzon'da düzenlenen yürüyüşü konu alan "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper ay" fotoğrafını seçen Atbaş, kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'ndaki sıralama turunda çektiği "Motokros heyecanı" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Atbaş, oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, AA'nın yurt içi ve yurt dışında önemli olayları ortaya koyduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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