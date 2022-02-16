Tunceli Cemevi Başkan'ı Yurt'tan Nazımiye Kaymakamı Tutkan'a ziyaret

Tunceli Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt, Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan'ı ziyaret etti.

Kaymakam Tutkan, makamında kabul ettiği Yurt ile bir süre sohbet etti.

Yurt, ilçede bulunan cemevleri ve ziyaret alanlarına yapılan yatırım ve desteklerden dolayı Tutkan'a teşekkür etti.

Ziyarette Ali Ekber Yurt tarafından Tutkan'a Ana Fatma Eli tablosu hediye edildi.