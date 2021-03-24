Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve Batman için kuvvetli yağış uyarısı
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Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve Batman için kuvvetli yağış uyarısı

24.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:10
Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve Batman için kuvvetli yağış uyarısı

Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Batman'ın kuzey ilçelerinde yarın kuvvetli yağış öngörülüyor.

Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Batman'ın kuzey ilçelerinde yarın kuvvetli yağış öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, havanın yarın ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Ege'nin kıyı şeridi dışında kalan yerlerde yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Batman'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ riski bulunuyor.

Doğu bölgelerde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren tekrar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 kilometre/saat), Hatay çevreleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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